الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في هونج كونج

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع خلال مواجهة عنيفة مع محتجين في منطقة تايكو شينج بشرق المدينة اليوم الأحد.

وخلال الاشتباك تعرض سياسي محلي لواقعة قضم جزء من أذنه.

وملأ محتجون مناهضون للحكومة في هونج كونج مراكز للتسوق واشتبكوا مع الشرطة في وقت سابق، اليوم الأحد، وكانت بعض أجزاء المدينة الخاضعة للحكم الصيني تحولت أمس لساحات معارك عقب إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ردا على رشق المحتجين لأفرادها بقنابل حارقة في استمرار للاضطرابات منذ خمسة أشهر.

واعتقلت الشرطة أكثر من 200 شخص في إحدى أشد موجات العنف في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي لم يظهر فيه ما يشير إلى تراجع الاحتجاجات التي بدأت قبل خمسة أشهر.

ويشعر المتظاهرون بغضب بسبب ما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونغ كونغ منذ عودة المدينة من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997 وهو اتهام تنفيه الصين، بحسب رويترز.