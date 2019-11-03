تركيا تعلن توقيف 7 من تنظيم "داعش" بينهم مسؤول معسكرات التدريب

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد توقيف 7 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم.

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الداخلية التركية، في بيان "تم توقيف 7 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين للتابع للتنظيم".

وأضاف البيان "العملية ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) نفذت في 5 محافظات هي عثمانية وإسطنبول وغازي عنتاب وكيليس"، موضحا أنه "تم خلال العملية اعتقال أمير الزكاة وهو والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".

واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.

وأعلنت تركيا مؤخرا، أنها اعتقلت بعض أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن قامت أنقرة بعملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام".