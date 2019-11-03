بالفيديو والصور... حريق ضخم يلتهم مركزا علميا في أنقرة

وأسرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت المبنى بأكمله في غضون دقائق.
#SONDAKİKA— EHA MEDYA (@eha_medya) November 3, 2019
Ankara'da yangın.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Ali Kuşcu Gökbilim Merkezinde yangın çıktı . Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/mGOmd77qMR
وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للحادث الرهيب، الذي لم تعرف أسبابه بعد.
Ankara'da Mamak Mahallesinde Yeni Yapılan Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinde Çıkan Yangın. Geçmiş Olsun. İnşallah Can Kaybı Yoktur. pic.twitter.com/pB5juJAAbm— serdar dülger (@ataemlak2008) November 3, 2019
ولم يتم الإعلان عن أية إصابات حتى الآن، وبما أن اليوم الأحد يعتبر يوم عطلة في تركيا فكان المبنى مغلقا وعلى الأرجح كان خال من الموظفين.
#Ankara #Mamak da bulunan #AliKuşçu Gökbilim Merkezinde yangın.... pic.twitter.com/eY76uJFRPI— Tahir Berk (@tahirberk19) November 3, 2019
وافتتح المركز عام 2007 حسب بيانات موقع "bolgegundem.com"، ومنذ ذلك الوقت زاره سبعة آلاف طالب من 46 مقاطعة.
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