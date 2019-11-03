بالفيديو والصور... حريق ضخم يلتهم مركزا علميا في أنقرة

اندلع حريق ضخم في مركز "علي كوشتشو" لعلم الفلك في أنقرة، اليوم الأحد، ولم ترد معلومات عن أية إصابات بعد.

وأسرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت المبنى بأكمله في غضون دقائق.

#SONDAKİKA

Ankara'da yangın.



Ankara'nın Mamak ilçesinde Ali Kuşcu Gökbilim Merkezinde yangın çıktı . Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/mGOmd77qMR — EHA MEDYA (@eha_medya) November 3, 2019

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو للحادث الرهيب، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

Ankara'da Mamak Mahallesinde Yeni Yapılan Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinde Çıkan Yangın. Geçmiş Olsun. İnşallah Can Kaybı Yoktur. pic.twitter.com/pB5juJAAbm — serdar dülger (@ataemlak2008) November 3, 2019

ولم يتم الإعلان عن أية إصابات حتى الآن، وبما أن اليوم الأحد يعتبر يوم عطلة في تركيا فكان المبنى مغلقا وعلى الأرجح كان خال من الموظفين.

وافتتح المركز عام 2007 حسب بيانات موقع "bolgegundem.com"، ومنذ ذلك الوقت زاره سبعة آلاف طالب من 46 مقاطعة.