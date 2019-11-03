سبب غريب لخوف ترامب من كتابة تغريداته أمام الآخرين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن سبب يمكنه وصفه بـ"الغريب" من خوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كتابة تغريداته على تويتر أمام أعين المحيطين به.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن ترامب يتجنب، كتابة تغريداته أمام أشخاص آخرين؛ لأنه يحتاج إلى نظارات القراءة لرؤية شاشة هاتفه الآيفون، ولذلك فإنه يفضل إملاء تغريداته لفظيًا على دان سكافينو، مدير الإعلام المجتمعي بالبيت الأبيض، حسبما قال مقربون منه.

وكشفت الصحيفة عن هذه المعلومة بعد أن أجرت دراسة على أكثر من 11 ألف تغريدة على "تويتر"، أرسلها ترامب خلال الأشهر الـ33 الماضية التي عمل فيها رئيسًا للولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن ترامب نادرا ما شوهد وهو يرتدي نظارة في الماضي، على الرغم من انحراف العين المتكرر الذي يبدو عليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من ترامب، أنه "وبسبب نفوره من ارتداء النظارة التي يحتاجها للقراءة، فإنه عندما يصل صباحًا إلى الجناح الغربي في البيت الأبيض، يدعو سكافينو مدير دائرة الإعلام الاجتماعي؛ ليملي عليه تغريداته شفهيًا".

وأشار التقرير إلى أن سكافينو يعمل في "غرفة بحجم خزانة بجوار المكتب البيضاوي، ما يجعل الرئيس ينادي عليه بصوت مرتفع فيحضر".

وبدوره، يقوم سكافينو بطباعة هذه التغريدات بخط كبير جدًا ليقدمها إلى ترامب، وأحيانًا كثيرة يقترح على الرئيس تغريدات يراها مناسبة.