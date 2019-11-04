ترامب: اتفاق التجارة مع بكين سيوقع "في مكان ما" بالولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين سيوقع في "مكان ما بالولايات المتحدة"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن اختيار مكان توقيع الصفقة أبسط مسألة، كون الشيء الرئيسي هو تحقيق تقدم في المفاوضات.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد: "هناك تقدم بالمفاوضات وما أريده أولاً أن نتوصل إلى اتفاق. أقصد، اختيار المكان ليس مشكلة بالنسبة لي... وإذا كانت هناك صفقة، سيتم حل مسألة المكان ببساطة، سيكون هذا في مكان ما في الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن بي سي"، أن الصين والولايات المتحدة، وخلال محادثة هاتفية، يوم أمس الجمعة، اتفقتا على القضايا الرئيسية حول اتفاقية التجارة. أجرى المحادثة الهاتفية نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو-هي، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وكان نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ترغب بتوقيع الجزء الأول من اتفاقية التجارة مع الصين، على الرغم من إلغاء اللقاء الذي كان يخطط لعقده بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في تشيلي.

وقال غيدلي في بيان مكتوب "في الوقت الحالي، يبدو أن قمة "أبيك" في تشيلي لن تعقد، ونعتقد، بأن المنظمة ليس لديها مكان بديل في الوقت الحالي. نحن نتوقع معلومات محتملة بخصوص عقدها [القمة] في مكان آخر".