ترامب: اتفاق التجارة مع بكين سيوقع "في مكان ما" بالولايات المتحدة

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد: "هناك تقدم بالمفاوضات وما أريده أولاً أن نتوصل إلى اتفاق. أقصد، اختيار المكان ليس مشكلة بالنسبة لي... وإذا كانت هناك صفقة، سيتم حل مسألة المكان ببساطة، سيكون هذا في مكان ما في الولايات المتحدة الأمريكية".
وكان نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ترغب بتوقيع الجزء الأول من اتفاقية التجارة مع الصين، على الرغم من إلغاء اللقاء الذي كان يخطط لعقده بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في تشيلي.
وقال غيدلي في بيان مكتوب "في الوقت الحالي، يبدو أن قمة "أبيك" في تشيلي لن تعقد، ونعتقد، بأن المنظمة ليس لديها مكان بديل في الوقت الحالي. نحن نتوقع معلومات محتملة بخصوص عقدها [القمة] في مكان آخر".
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