خروج الآلاف في رومانيا احتجاجا على قطع الأشجار

نظم آلاف مسيرات في بوخارست عاصمة رومانيا ومدن أخرى، يوم أمس الأحد، احتجاجا على قطع الأشجار غير القانوني الذي يمارس على نطاق واسع ويعتقد الناس أنه وراء مقتل اثنين من عمال الغابات خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت محطات تلفزيونية محلية أن ما يقدر بأربعة آلاف شخص في وسط بوخارست شاركوا في مسيرة باتجاه وزارة المياه والغابات وهم يدقون الطبول ويرددون هتافات "غابتنا ليست سلعة لكم" و"لصوص"، بحسب رويترز.

ونظمت هذه الاحتجاجات جماعة السلام الأخضر برومانيا وجماعات أخرى معنية بالبيئة وطالبت بإجراء تحقيقات جنائية شاملة في حوادث القتل والهجمات ضد عمال الغابات والتحديث الفوري لنظام تعقب قطع الأشجار وتشديد القوانين.

وقالت إحدى نقابات العمال إن ستة من عمال الغابات قتلوا على مدى السنوات الماضية بينما تعرض 650 آخرين للضرب وهجمات بالفؤوس والسكاكين والرصاص بعد ضبط قاطعي أشجار بصورة غير قانونية.

وخرجت مسيرات أصغر في مدن أخرى رومانية يوم الأحد رفع خلالها المحتجون لافتات كتب عليها "تهديد الطقس" و"انقذوا الغابة".

ويوجد في رومانيا بعض من آخر الغابات البكر في أوروبا والحياة البرية المتنوعة وتقول دراسات لجماعات السلام الأخضر إن رومانيا تفقد ما يتراوح بين ثلاثة وتسعة هكتارات من الغابات كل ساعة بسبب عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني.