Widgets Magazine
تسجيل
04:44 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات حاشدة في رومانيا - بوخارست

    خروج الآلاف في رومانيا احتجاجا على قطع الأشجار

    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    نظم آلاف مسيرات في بوخارست عاصمة رومانيا ومدن أخرى، يوم أمس الأحد، احتجاجا على قطع الأشجار غير القانوني الذي يمارس على نطاق واسع ويعتقد الناس أنه وراء مقتل اثنين من عمال الغابات خلال الشهرين الماضيين.

    وذكرت محطات تلفزيونية محلية أن ما يقدر بأربعة آلاف شخص في وسط بوخارست شاركوا في مسيرة باتجاه وزارة المياه والغابات وهم يدقون الطبول ويرددون هتافات "غابتنا ليست سلعة لكم" و"لصوص"، بحسب رويترز.

    إف-16
    © U.S. Air Force photo by Christopher Okula
    رومانيا توفر للناتو قاعدة جوية للانطلاق نحو القرم
    ونظمت هذه الاحتجاجات جماعة السلام الأخضر برومانيا وجماعات أخرى معنية بالبيئة وطالبت بإجراء تحقيقات جنائية شاملة في حوادث القتل والهجمات ضد عمال الغابات والتحديث الفوري لنظام تعقب قطع الأشجار وتشديد القوانين.

    وقالت إحدى نقابات العمال إن ستة من عمال الغابات قتلوا على مدى السنوات الماضية بينما تعرض 650 آخرين للضرب وهجمات بالفؤوس والسكاكين والرصاص بعد ضبط قاطعي أشجار بصورة غير قانونية.

    وخرجت مسيرات أصغر في مدن أخرى رومانية يوم الأحد رفع خلالها المحتجون لافتات كتب عليها "تهديد الطقس" و"انقذوا الغابة".

    ويوجد في رومانيا بعض من آخر الغابات البكر في أوروبا والحياة البرية المتنوعة وتقول دراسات لجماعات السلام الأخضر إن رومانيا تفقد ما يتراوح بين ثلاثة وتسعة هكتارات من الغابات كل ساعة بسبب عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني.

    انظر أيضا:

    بعد خروجها من معاهدة الصواريخ...أمريكا تجري تحديثا سريا للدفاع الصاروخي في رومانيا
    جنود أمريكيون يقتحمون مزاع خاصة في رومانيا ويفسدون المحاصيل (فيديو)
    راموس يبرر حركته الغريبة في المباراة ضد رومانيا... (فيديو وصور)
    النقود معلقة في الشوارع... "مدينة فاضلة" في رومانيا بلا سرقات
    رومانيا توفر للناتو قاعدة جوية للانطلاق نحو القرم
    الكلمات الدلالية:
    أشجار, رومانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك