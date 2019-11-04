ترامب يعيد نشر تغريدة باللغة العربية... صورة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة باللغة العربية على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي" تويتر".

أعاد ترامب نشر تغريدة مكتوبة باللغة العربية، اليوم الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتظهر غضب متظاهرين عراقيين من إيران التي هاجموا قنصلية تابعة لها.

© Photo / Twitter//Donald J. Trump ترامب يعيد نشر تغريدة بالعربية

وأفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بوقوع قتلى وجرحى من المتظاهرين في صدامات مع قوات الأمن أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وقال الشهود في حديث لـ"سبوتنيك" إن "متظاهرين قاموا بإحراق البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية في كربلاء ما أدى إلى وقوع صدامات بين قوات الأمن المكلفة بحماية القنصلية والمتظاهرين".

وأضاف الشهود أن "الصدامات أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين لم يعرف عددهم بعد".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.