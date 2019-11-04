أخطر الدول في الاتحاد الأوروبي

عدد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي عدد الجرائم في مختلف البلدان في الاتحاد الأوروبي.

وكما أشار المكتب، من عام 2011 إلى عام 2017، انخفض عدد عمليات السطو في الاتحاد الأوروبي بنسبة 24٪. على الرغم من ذلك، تجاوز عدد الهجمات في أوروبا في عام 2017 المليون.

تم الاعتراف ببلجيكا كأخطر بلد في الاتحاد الأوروبي، حيث سجل أكبر عدد من الجرائم. على وجه الخصوص، تم تسجيل 167 حادثًا لكل 100 ألف نسمة في عام 2017.

كانت فرنسا في المركز الثاني مع مؤشر 150 جريمة لنفس العدد من الناس، وإسبانيا في المرتبة الثالثة (144).

ودخلت إنجلترا وويلز (132) والبرتغال (115) في القائمة.

وسجلت أدنى معدلات الجريمة في سلوفاكيا والمجر (9 جرائم لكل منهما)، وكذلك في رومانيا - 16 وإستونيا وجمهورية التشيك - 15 لكل منهما، في قبرص - 14 وفي سلوفينيا - 12.

وسجل أعلى معدل للقتل في لاتفيا - 5.6. ليتوانيا في المركز الثاني - 4.0. وحصلت على "البرونزية" إستونيا - 2.2.

تم تسجيل أقل عدد من هذه الحوادث في لوكسمبورغ وجمهورية التشيك وإيطاليا والنمسا، وفقًا لبيان على موقع Eurostat.