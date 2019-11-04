تركيا تهدد مجددا: سنعيد أسرى "داعش" لدولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم

ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدا نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.

وقال صويلو: "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي".

وأضاف "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا".

#عاجل | وزير الداخلية التركي: سنعيد عناصر داعش الذين في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 4, 2019

​وكان سليمان صويلو، قال يوم السبت الماضي، إن "تركيا ستعيد أعضاء داعش الأسرى إلى بلدانهم الأصلية وشكا من تقاعس الاتحاد الأوروبي عن هذه المسألة".

وعن مغادرة أوروبا للتعامل مع السجناء وحدهم قال صويلو: "هذا غير مقبول بالنسبة لنا، إنه أمر غير مسؤول".

وأعلنت تركيا مؤخرا، أنها اعتقلت بعض أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن قامت أنقرة بعملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام".