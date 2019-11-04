الجيش التركي يقضي على عضو بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

تمكن الجيش التركي، من تحييد عضور بارز في حزب العمال الكردستاني مطلوب على القائمة الحمراء، خلال عملية شمالي العراق.

وأكدت مصادر أمنية اليوم الاثنين، أن "قوات من الجيش بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي تمكنت من تحييد إرهابي من تنظيم "بي كا كا" خلال عملية جوية في منطقة "متينة" شمالي العراق"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابعت المصارد أن "الإرهابي يدعى "مصلح ايكه" مدرج على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين ويلقب بـ"تكوشر زاغروس" في تنظيم "بي كا كا"".

تمكن الجيش التركي من تحييد إرهابي من منظمة "بي كا كا" مطلوب على القائمة الحمراء خلال عملية في منطقة "متينة" شمالي العراق

وأوضحت مصادر أمنية أن قوات من الجيش بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي تمكنت من تحييد إرهابي من تنظيم "بي كا كا" خلال عملية جويةhttps://t.co/MwfJGbXmUj pic.twitter.com/gQWXEcS67R — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 4, 2019

وأضافت أن "ايكه انضم للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق "شمدينلي" و"تشوقورجا" جنوب شرقي تركيا".

وذكرت أن "ايكه تدرب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة يدعى "دوران قالقان" ثم تم تعيينه "مسؤولا ميدانيا لمنطقة متينة"".

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم فرعية هي: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.