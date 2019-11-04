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12:50 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مستشار خامنئي يصف ترامب بـ"المتهور والوقح وغير المهذب"

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم
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    وصف اللواء يحيى صفوي، مستشار المرشد الأعلى في إيران، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"المتهور والوقح وغير المهذب"، مشيرا إلى أنه كشف صراحة عن نيته نهب نفط سوريا.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب: سنحتفظ بالنفط السوري وسنقوم بتوزيعه... (فيديو)
    وقال صفوي، خلال كلمة ألقاها في المجلس الاستشاري الخاص للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "منذ الانقلاب الذي قادته أمريكا في إيران في 19 أغسطس 1953 والإطاحة بحكومة مصدق وعودة الشاه الهارب، حلت أمريكا عمليا محل بريطانيا في الهيمنة على إيران"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وأضاف: "حتى انتصار الثورة الإسلامية للشعب الإيراني العزيز في عام 1979 تحت قيادة الإمام الخميني، وحتى الآن لم تتخل أمريكا عن أطماعها في إيران ومنطقة غرب آسيا".

    وأوضح اللواء صفوي، أن "النظام الأمريكي الناكث للعهود لم يكن معاديا لإيران فحسب، بل أن النزعة الاستكبارية والتوسعية للنظام السياسي الأمريكي منذ عهد نيكسون عام 1971 مع وجود عسكري وسياسي أقوى في غرب آسيا والشرق الأوسط بهدف الهيمنة الكاملة ونهب ثروات ونفط في المنطقة، ولا يزال هذا السلوك مستمرا، وتم تعريفه على أنه قضية مصالح وطنية من جانب أمريكا وسياستها الخارجية".

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، نيته الاحتفاظ بالنفط الموجود في شرق الفرات شمال سوريا وتوزيعه. وجدد في خطاب لترامب أمام أنصاره في ولاية "ميسيسيبي"، جنوبي الولايات المتحدة، عدم نيته الانخراط في معارك على الحدود السورية التركية "ليس علينا الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، لقد كانوا يتقاتلون لآلاف السنوات، ولكن ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط".

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, أمريكا, دونالد ترامب, يحيى رحيم صفوي
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