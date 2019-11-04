الرئاسة الإيرانية تكشف تفاصيل رسالة روحاني إلى الملك سلمان

وتابع: "نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار".
وكانت صحيفة الجريدة الكويتية، قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا إيجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص "خطة سلام مع الجيران".
وأعلنت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران فيها، وذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر.
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