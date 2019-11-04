إسرائيل تدخل على خط تظاهرات العراق وتوجه اتهاما للحرس الثوري الإيراني

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تعاطفه مع الشعب العراقي في سعيه من أجل الحرية والحياة الكريمة، واتهم الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في قتل محتجين في العراق.

وقال كاتس، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين، "نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية والحياة الكريمة ونستنكر بشدة أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين بقيادة (قائد فيلق القدس) قاسم سليماني وحرس الثورة الإيراني".

وأضاف "الشعب العراقي هو شعب عريق وله تاريخ مجيد كما أن العديد من يهود العراق يحملون ذكريات طيبة من الحياة المشتركة في العراق".

نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية والحياة الكريمة ونستنكر بشدة أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين بقيادة قاسم سليماني وحرس الثورة الإيراني.ان الشعب العراقي هو شعب عريق وله تاريخ مجيد كما أن العديد من يهود العراق يحملون ذكريات طيبة من الحياة المشتركة في العراق — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 4, 2019

​ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، التي وصفت بأنها "الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين"، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا، إلى جانب سقوط آلاف الجرحى، آخرهم كان مقتل 3 محتجين عراقيين أمس الأحد، إثر صدامات مع قوات الأمن في محيط القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء.