بالفيديو... صدم بحافلته المواطنين وطعنهم ثم قفز في بحر اسطنبول

ألقت الشرطة التركية، أمس الأحد، القبض على رجل صدم حشد من الناس بسيارته في محطة للحافلات بالعاصمة اسطنبول، وطعنهم بالشكين قبل أن يقفز في البحر.

ويظهر في الفيديو الذي صور في مكان الحادث، عدد من المواطنين المصابين يجلسون على الرصيف، فيما طوقت الشرطة المكان.

Terrifying incident in #Istanbul: 13 injured after driver plows bus into crowd & attempts to flee with knife https://t.co/iMH3OAFI8k pic.twitter.com/7Qck3rFj9V — RT (@RT_com) November 4, 2019

وأسفر الحادث عن مقتل شخص إصابة 12 آخرين، خمسة منهم في حالة حرجة، بينهم طفلان، فيما اعتقلت الشرطة الرجل (33 عام) بعد أن طعن رجلا آخر حاول منعه من الهرب، ولا تزال دوافع الرجل مجهولة حتى هذه اللحظة.

وبحسب السلطات المحلية في مدينة اسطنبول، قفز سائق الحافلة في البحر أثناء محاولته الهرب، فيما أعلن المتحدث باسم بلدية إسطنبول مراد أونجون من خلال صفحته على "تويتر" وفاة شخص واحد وقال "إن سلطات اسطنبول تحقق في الحادث وتراقب عن كثب وضع الضحايا المصابين" وأضاف أن الحادث خلف 12 ضحية أخرى يتلقون العلاج، بحسب موقع "ميرور".