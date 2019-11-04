الرئيس الأفغاني يناقش مع وزير الخارجية الصيني الانتخابات الرئاسية وعملية السلام

ناقش الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني هاتفيا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وعملية السلام، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين.

كابول- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي في بيان عبر موقع "تويتر" إن "الرئيس الافغاني محمد أشرف غني تحدث هاتفياً مساء اليوم مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" حيث تناولا الانتخابات الرئاسية وعملية السلام بالاضافة الى التعاون الثنائي بين الدولتي".

وأضاف "كما ناقش الوزير الصيني خلال المكالمة الهاتفية مؤتمر الحوار الأفغاني- الأفغاني الذي من المقرر أن تستضيفها بكين".

وبحسب صديقي "شدد الجانبان على ضرورة مركزية الدولة والشعب الأفغاني لأية جهود تبذل على صعيد عملية السلام في أفغانستان، وأن تكون العلاقات الثنائية قائمة بين الحكومات في البلدين".

كانت السلطات الأفغانية قد أكدت أنها على تواصل مع الحكومة الصينية حول مؤتمر للحوار الأفغاني– الأفغاني من المقرر أن تستضيفه بكين خلال الأيام المقبلة، وشددت على محورية دور الحكومة الأفغانية في أي جهود تبذل على صعيد إحلال السلام في البلاد.

وقالت وزارة الدولة الأفغانية لشؤون السلام، في بيان الأسبوع الماضي، "حواراتنا ما تزال متواصلة مع الحكومة الصينية حول التفاصيل التي سيتم بها عقد المؤتمر، وفي حال تم اتخاذ المعايير المقبول بها في الحسبان سيتم اتخاذ القرار بالمشاركة".

من جانبها أعلنت حركة طالبان، قبل أيام، أنها تلقت دعوة لحضور المؤتمر.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الصين تنوي استضافة حوار بين الأفغان بمشاركة حركة طالبان يمهد الأرضية لتحقيق السلام في البلاد.