أول رد إيراني على عقوبات أمريكية شملت ابن خامنئي

في أول رد إيراني على العقوبات الأمريكية التي طالت مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين ومقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، إنها "عقوبات جوفاء".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال عباس موسوي إن العقوبات الأمريكية "جوفاء وتعكس يأس وعجز الإدارة الأمريكية في استخدام الآليات الدبلوماسية والمنطقية".

وأضاف موسوي "العقوبات تأتي في إطار نظرة الغطرسة الأمريكية لبقية دول العالم والقضايا الدولية الهامة في العالم"، متابعا "إدمان واشنطن على فرض العقوبات أحادية الجانب جعل مسؤوليها في حالة انفعالية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الإدارة الأمريكية تبادر إلى فرض عقوبات جوفاء لتسكين آلامها والهروب من فشلها الناجم عن عجزها أمام الإرادة الحديدية للشعب الإيراني".

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيان وتسعة أشخاص مرتبطين بإيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تسعة أشخاص بالإضافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الذكرى الأربعين لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.