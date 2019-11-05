النرويج... المتهم بإطلاق نارعلى مسجد يؤدي التحية النازية في المحكمة

ذكرت وسائل الإعلام النرويجية أن المتهم بإطلاق نار على مسجد بالقرب من العاصمة النرويجية أوسلو، أدى التحية النازية أثناء الدخول إلى قاعة محكمة أوسلو الجزئية حيث تتم محاكمته.

وأدى فيليب مانشاوس (22 عاماً) التحية النازية عند الدخول إلى قاعة المحكمة ورغم أن جلسة أمس الاثنين كانت مفتوحة، فقد منع أمر قضائي وسائل الإعلام من الإعلان عما قاله مانشاوس، بما في ذلك بيان قرأه، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وتسعى الشرطة إلى تمديد فترة احتجاز مانشاوس قبل المحاكمة لمدة 4 أسابيع إضافية، ويواجه مانشاوس تهم الإرهاب وقتل أخت غير شقيقة له.

وتم اتهام مانشاوس بالقتل بعد العثور على جثة أخته (17 عاماً)، التي تم تبنيها من الصين، في منزله في بايروم. وكان مانشاوس أيضاً قد أدى التحية النازية في 3 جلسات سابقة.

وتم اعتقال مانشاوس حتى المحاكمة منذ 12 أغسطس/آب الماضي، ولم يصب أي شخص بصورة خطيرة في الهجوم الذي استهدف مسجد مركز النور في بايروم في 10 أغسطس/آب، حيث تم التغلب على مانشاوس بعد صراع مع شخصين في المسجد.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن مانشاوس كان قد نشر رسالة على الإنترنت يمتدح فيها إطلاق نار على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس/آذار الماضي، وذلك قبل بضع ساعات من الهجوم على المسجد في بايروم.