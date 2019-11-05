تركيا تقضي على خمسة أعضاء من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة قامت بتحييد خمسة أعضاء من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية على مواقعهم في شمال العراق.

وجاء في بيان الوزراة: "أصابت طائراتنا المسيرة مجموعة من إرهابيي "بي كا كا" في منطقة أفاشين في شمال العراق، مما أدى إلى القضاء على خمسة من أعضاء حزب العمال الكردستاني".

وأكدت وزارة الدفاع، أن هذه العمليات في العراق ستستمر.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.#MSB #TSK @tcsavunma pic.twitter.com/X6kdhvSGaj — 🇹🇷Türk Silahlı Kuvvetleri | Turkish Armed Forces (@TurkishAF_) November 5, 2019

تقوم القوات المسلحة التركية بهجمات على "بي كا كا" في شمال العراق، وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وأحد التهديدات الرئيسية للأمن القومي.

في سياق متصل، أكدت مصادر أمنية، يوم أمس الاثنين، أن "قوات من الجيش بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي تمكنت من تحييد إرهابي من تنظيم "بي كا كا" خلال عملية جوية في منطقة "متينة" شمالي العراق"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابعت المصارد أن "الإرهابي يدعى "مصلح أيكه" مدرج على قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين ويلقب بـ"تكوشر زاغروس" في تنظيم "بي كا كا"".