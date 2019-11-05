الرئاسة التركية تؤكد اعتقال أخت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي

أكدت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على شقيقة الزعيم السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وكتب رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على "تويتر": "إلقاء القبض على شقيقة البغدادي هو دليل آخر على نجاح عملياتنا لمكافحة الإرهاب"، دون المزيد من التفاصيل ودون ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2019

وكان مسؤول تركي بارز، صرح، في وقت سابق اليوم، بأن القوات التركية أسرت شقيقة مؤسس تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تم قتله مؤخرا، أبو بكر البغدادي، في مدينة أعزاز بشمال سوريا كما تم نقلها إلى موقع احتجاز تركي.

ونقلت "رويترز"، عن المسؤول التركي، قوله بأن "شقيقة البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهما تركيا حاليا"، معربا عن أمله في استخلاص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن الأعمال الداخلية بتنظيم "داعش" الإرهابي.