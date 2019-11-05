إيران تبدأ بضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي تأكيدا على التزامها بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الخطوة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النووية ستبدا غدا الأربعاء، حيث سيتم ضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وصرح روحاني، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح مصنع "الحرية" للإبداع، قال الرئيس روحاني، إنه سيوجه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء الخطوة الرابعة غدا الأربعاء بضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في منشأة فردو النووية.

وأوضح بأن الخطوة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النووية ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن الخطوة الرابعة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ الدول المتبقية في الاتفاق النووي لالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق.

وأضاف الرئيس الإيراني أن الخطوة التي سنتخذها غدا ستكون في منشأة فردو التي لنا فيها وفقا للاتفاق النووي اكثر من 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم.

وقال: "لقد كان من المقرر حسب الاتفاق النووي أن تدور أجهزة الطرد المركزي هذه دون أن نضخ الغاز فيها لكنني سأصدر الإيعاز اليوم لمنظمة الطاقة الذرية بالبدء غدا بضخ الغاز فيها، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث صخب، نحن نعرف كل هذه الأمور ومدى حساسيتهم منها وتجاه منشأة فردو وأجهزة الطرد المركزي".

وأضاف الرئيس روحاني، ولكن متى ما نفذوا التزاماتهم سنقوم نحن بوقف ضخ الغاز أيضا، أي أن العملية قابلة للعودة عنها ولكن في الوقت ذاته لا يمكننا أن نعمل نحن بالتزاماتنا تماما فيما لا يفون هم بالتزاماته.