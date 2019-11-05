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    لماذا يتعاون الجيش الأمريكي مع منظمة أبحاث الأجسام الفضائية الغريبة؟

    © AP Photo / NASA
    العالم
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    أفاد ممثلو مركز أبحاث القوات البرية أنهم، بالتعاون مع أكاديمية النجوم "TTSA" ، يدرسون مختلف "المواد الوصفية" التي قد تكون مفيدة في قطاع الدفاع.

    واكتسبت TTSA شهرة في عام 2017 كمنظمة تعمل في مجال أبحاث الأجسام الغريبة، يعتقد الخبراء أن الجيش الأمريكي وجد مجالًا جديدًا لإنفاق الميزانية العسكرية وأسطورة جديدة للتغطية على تطوير أسلحته السرية.

    أكد مركز تطوير أنظمة النقل البري التابع لمركز القيادة والتطوير في للجيش الأمريكي أنه يشارك في مشروع بحثي مشترك مع أكاديمية To The Stars TTSA ،The Stars Academy ، والتي تصفها وسائل الإعلام الأمريكية بأنها منظمة مكرسة لدراسة الأجسام الغريبة والظواهر الجوية المجهولة الهوية.

    أضواء غريبة
    CC0 / pixabay
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    علاوة على ذلك، كان ممثلو الجيش الأمريكي هم الذين بدؤوا المشروع المشترك، وفقًا للعقد المبرم بين TTSA ومركز الأبحاث في أكتوبر/تشرين الأول، حيث أن الجيش الأمريكي يهتم بالبحث، وعلى وجه الخصوص، في مجالات غريبة مثل التمويه البصري النشط، مما يقلل الكتلة الخاملة للأشياء بناءً على مبادئ فيزياء الكم.

    بالإضافة إلى ذلك، تبدي الحكومة اهتمامًا بمشروع To The Stars المسمى ADAM ، والذي تتمثل مهمته في جمع وتحليل بيانات metamaterial. المندوب الرسمي لمركز تطوير أنظمة النقل البري للقيادة لتطوير القدرات القتالية للجيش الأمريكي دوغلاس هالو أطلق عليها "شبكة عالمية لجمع ودراسة مواد جديدة".

    تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لـ TTSA، يزعم أن متخصصي الشركة قد حصلوا على بعض هذه النتائج الغريبة الجديدة في دراسة مختلف الأجسام الطائرة المجهولة الهوية - وهذا تلميح من أصلهم خارج كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن ممثلي جيش الولايات المتحدة لا يخلطون بين هذه التصريحات الصادرة عن TTSA.

    وقال نائب الرئيس هالو:  "إذا نجحت المواد التي تمت دراستها في إطار مشروع ADAM في اجتياز اختبار علمي، ويمكن لـ TTSA تبرير مدى ملاءمة استخدامها للأغراض العسكرية، فسيكون من المنطقي أن تدرسها بمزيد من التفصيل"، وأضاف ممثل مركز أبحاث الجيش ، في رأي السلطات الأمريكية ، أن "أهم التقنيات أو الإمكانيات التي تستكشفها القوات البرية بالتعاون مع الشركة هي بلا شك على وشك تحقيقها" ، ولكن في الوقت نفسه ، فإن هذه الدراسات ليست محفوفة بالمخاطر.

    إذا نجحت المواد التي تمت دراستها في إطار مشروع ADAM في اجتياز اختبار علمي ، ويمكن لـ TTSA تبرير مدى ملاءمة استخدامها للأغراض العسكرية ، فسيكون من المنطقي أن تدرسها بمزيد من التفصيل" ، وفقًا لما نقلته عن نائب الرئيس هالو.

    وأضاف ممثل مركز أبحاث الجيش، وفقًا للسلطات الأمريكية، أن "أهم التقنيات أو الإمكانيات التي تستكشفها القوات البرية بالتعاون مع الشركة هي بلا شك على وشك تحقيقها"، لكن في الوقت نفسه، فإن هذه الدراسات ليست محفوفة بتكاليف خطيرة.

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    الكلمات الدلالية:
    حرب النجوم, نجوم, أكاديمية, الجيش الأمريكي, أجسام غريبة, فضاء
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