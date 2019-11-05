الحرس الثوري: أمريكا وإسرائيل تلعبان دورا خبيثا في العراق ولبنان

وصف الأدميرال علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، دور الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في أحداث العراق ولبنان، بأنه دور خبيث.

واعتبر فدوي مؤامرات أمريكا وإسرائيل في لبنان والعراق "ليست مستبعدة ومستغربة" لافتا إلى أنهما تضررتا كثيرا من الحركات الشعبية المستلهمة من الثورة الإيرانية، بحسب وكالة "فارس".

"من الطبيعي أنهما وبسبب الخوف والقلق تحاولان بين الحين والآخر محاولات عقيمة للمساس بأمن الدول الإسلامية وجبهة المقاومة" على حد قوله.

وكان مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، قد اتهم قوى خارجية بالتدخل في الشأن العراقي واللبناني، كما اتهم الولايات المتحدة والاستخبارات الغربية بتمويل هذه الحراكات الشعبية من أجل "تأجيج نار الفوضى"، على حد تعبيره.

ويشهد العراق تحركا شعبيا واسعا، انطلق في بداية أكتوبر الماضي في بغداد ومدن متفرقة وسط وجنوبي البلاد خلفت أكثر من 250 قتيلا.

كما يشهد لبنان مظاهرات مماثلة للمطالبة بإصلاحات سياسية وملاحقة الفاسدين، أسفرت عن استقالة الحكومة.