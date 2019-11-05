الجيش الإيراني: العقوبات الأمريكية دليل على ضعف واشنطن

صرحت هيئة أركان الجيش الإيراني أن العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، أمس الاثنين، دليل على ضعف الأخيرة.

طهران - سبوتنيك. وتعهدت هيئة أركان الجيش الإيراني بالرد عبر تعزيز قدراتها الدفاعية.

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن هيئة الأركان قولها، "سوف نرد على أية مغامرة أو بلطجة أمريكية من خلال تعزيز قدراتنا الردعية".

وأكدت أن "العقوبات الأمريكية الجديدة دليل على ضعف وإحباط واشنطن"، على حد وصفها.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت تسعة أشخاص مقربين من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية، علامة على الرؤية الأمريكية المتغطرسة تجاه الشؤون الدولية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص مرتبطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة فرضت كذلك عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز أكثر من 50 أمريكيا رهائن.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان:

اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.