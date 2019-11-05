اجتماع عسكري بين إسرائيل وقبرص واليونان بشأن البحر المتوسط

بحث مسؤولون من إسرائيل واليونان وقبرص التحديات الإقليمية المشتركة، وكيفية الحفاظ على الاستقرار الأمني في البحر المتوسط وسبل تعزيز التعاون في المستقبل.

وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "اجتماعا عسكريا بين إسرائيل وقبرص واليونان عقد اليوم الثلاثاء في قبرص. وترأس الوفد الأمني الإسرائيلي رئيس شعبة التخطيط في الجيش الميجور جنرال أمير أبو العافية، ورئيس هيئة التخطيط اليوناني، الأدميرال دميتريوس كابولاكوس، وقائد لواء المدرعات القبرصي، العميد ميخائيل بابريس.

كما التقى رئيس هيئة التخطيط في الجيش الإسرائيلي مع رئيس هيئة الأركان للجيش القبرصي، الجنرال إلياس لاونتاريس.

#صورة من اللقاء الثلاثي بين رئيس هيئة التخطيط، الميجور جنرال أمير أبوالعافية، مع رئيس هيئة التخطيط اليوناني، وقائد لواء المدرعات القبرصي. هذا اللقاء هو الثاني من نوعه تحدّث به القادة عن التحديات المشتركة في المنطقة، والحاجة للاستقرار فيها، كما فحصوا إمكانيات التعاون في هذا الإطار pic.twitter.com/xg50WikfaU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2019

وتحدّث القادة عن التحديات المشتركة في المنطقة، وتعمّقوا في الحاجة للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما فحصوا إمكانيات التعاون المستقبلية في هذا الإطار.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تخطط لإنشاء خط غاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه سيمر بقبرص واليونان.

وأوضح "هذا الخط سيفيد أسواقنا الاقتصادية، ويمنح مواطنينا الاستقرار والازدهار، كما سيساهم في تنويع موارد الطاقة لدى القارة الأوروبية".