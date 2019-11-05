مجلس الأمن الدولي يمدد عملية حفظ السلام في البوسنة والهرسك لمدة عام

الأمم المتحدة– سبوتنيك. قالت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "نتائج التصويت كالتالي- حصل مشروع القرار على 15 صوتا. اعتمدنا مشروع القرار بالإجماع".
وأكد المجتمعون أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال هادئا ومستقرا، وأن السلطات في البوسنة والهرسك تمكنت من الصمود أمام التهديدات، لافتين في الوقت عينه، إلى أن الوضع في المنطقة "لا يزال يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
يذكر أن البوسنة والهرسك، كانت قد أعلنت انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1992، ما أدى إلى حرب أهلية بين كل من البوسنيين والصرب والكروات، استمرت حتى عام 1995، وراح ضحيتها حوالي 100 ألف شخص.
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