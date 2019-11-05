نتنياهو يتهم إيران بالسعي لتطويق إسرائيل وتدميرها

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إيران بتوسيع ما وصفه برقعة عدوانها وأنها تسعى لتطويق إسرائيل وتدميرها، موضحا أن تل أبيب لن تسمح أبدا لطهران بتطوير أسلحة نووية.

وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال فيه: "إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان. إنها تسعى لتطويق إسرائيل. إنها تسعى لتهديد إسرائيل. إنها تسعى لتدمير إسرائيل. ونحن نقاتل ردا على ذلك".

وأضاف نتنياهو "وعلى ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر هنا مرة أخرى: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

وختم نتنياهو بالقول إن "هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله".

وأعلن نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في وقت سابق من اليوم، أن طهران ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5 في المئة، اعتباراً من يوم غد الموافق - 6 تشرين الثاني/نوفمبر، في منشآت "فوردو" حيث كان التخصيب هناك متوقفا بموجب الاتفاق النووي.

كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستتخذ غدا الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وأعلنت إيران، في السابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/ مايو 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

ولم تنجح الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية إلى الآن في الوصول إلى آلية مالية جديدة مع إيران، تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية، التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.