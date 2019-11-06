توسك يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة البولندية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في بولندا، والتي ستجري ربيع العام القادم .

وارسو – سبوتنيك. ونقل التلفزيون البولندي عن توسك ، قوله: "بعد تفكير عميق ، قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأوضح أنه أعلن قراره مقدمًا، قبل تحديد موعد الانتخابات "كون الوقت لا يتحمل" فضلا عن أنه لا يريد بأي شكل من من الأشكال عرقلة المعارضة بعملية ترشيح مرشحها".

وفقا له، فإن المعارضة بوسعها الفوز في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا يحتاج لمرشح غير مثقل بقرارات صعبة، ووعد توسك "بدعم المعارضة بقوة في الانتخابات".

وأضاف "سأستغل كل فرصة لمواصلة تعزيز الموقف البولندي في أوروبا والعالم".

يذكر أن دونالد فرانشيشك توسك سياسي بولندي، ورئيس وزراء بولندا منذ عام 2007 حتى 2014، ورئيس المجلس الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.