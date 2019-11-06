مسؤول إيراني: التهديدات الناعمة تشكل الخطر الأمريكي الأكبر ضد طهران

قال كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن التهديدات الناعمة تشكل الخطر الأكبر من جانب أمريكا ضد بلاده.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن العميد شكارجي، قوله إنه لو نجحت أمريكا في حربها الناعمة ضد إيران، فإن حربها العسكرية ستنطلق أيضا.

وأشار العميد شكارجي إلى قدرات إيران العسكرية، ومنها في مجال الدفاع الجوي وإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة "غلوبال هوك" بعد اختراقها للمجال الجوي الإيراني، والتي كانت تضم أحدث أجهزة التجسس وبإمكانها رصد طهران بالتحليق فوق مياه بحر عمان.

كما لفت إلى الدقة البالغة للصواريخ الإيرانية البعيدة المدى والبالغ مداها ألفين كيلو متر بهامش خطأ نحو متر واحد فقط.

وتابع: "شعار الكيان الصهيوني كان يوما ما من النيل الى الفرات، إلا أن شعار هذا الكيان المزيف اليوم هو القبة الحديدية والحفاظ على حدوده الراهنة"، مضيفا: "الكيان الصهيوني سيزول يوما ما بالتأكيد ولربما لا يكون ذلك اليوم بعيدا".

من جهة أخرى، قال المتحدث إن "الأحداث الأخيرة في العراق تعود لتدخلات أمريكا المباشرة في شؤونه"، مضيفا: "الاستكبار العالمي يريد الإيحاء بأن الفقر ومشاكل البنية التحتية في العراق يعود السبب فيها إلى تعاون الحكومة العراقية مع إيران.

وتابع: "أمريكا لا تسمح بإنفاق 70 بالمائة من ميزانية العراق للبنية التحتية فيه، لذا فإن العنصر الأساسي للفقر وضعف الخدمات العامة في العراق يعود لتدخلات أمريكا في شؤونه".