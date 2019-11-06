"هزيمة وتافهة"... الجيش الإيراني يعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

قال الجيش الإيراني إن الحظر الأمريكي الجديد ضد بعض المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في البلاد يؤكد هزيمة أمريكا في مواجهة استراتيجية المقاومة الفاعلة التي تعتمدها إيران.

وأدان الجيش في بيان له الخطوة الأمريكية الجديد، ووصفها بـ"التافهة وتبعث على الاستهزاء"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأشار الجيش إلى أنه "يقف بقوة مع صنوف القوات المسلحة الأخرى بقيادة قائد الثورة في الدفاع عن إيران، ويعتبر استراتيجية المقاومة الفاعلة بمثابة السبيل الوحيد لإحباط مؤامرات الأعداء لاسيما أمريكا المجرمة".

وأشار بيان الجيش إلى أن العقوبات الأمريكية "دللت على الغضب في ذكرى الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي في طهران عام 1980 وكذلك استمرار النزعة الاستكبارية المعادية للشعب الأيراني".

ولفت الجيش إلى أن البيت الابيض لم يكتف بمؤامرة الإرهاب الاقتصادي بل ينفذ حظرا ضد بعض القادة العسكريين الإيرانيين، وهو ما يعكس صورة أدمانه على الحظر إلى العالم أكثر مما مضى، فيما أقر المسؤولون الأمريكيون بأنفسهم بأن الحظر وسياسة ما يسمى بـ"الضغوط القصوى لا جدوى منها".

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيان وتسعة أشخاص مرتبطين بإيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تسعة أشخاص بالإضافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الذكرى الأربعين لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.