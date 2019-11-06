"تخطت كل الحواجز الدفاعية الأمريكية"... مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من قوة إيران

قال اللواء أهرون حلويا، رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، إن إيران لديها قدرة على تنفيذ هجمات نوعية في إسرائيل، على غرار هجمات حقول أرامكو بالسعودية.

وأوضح حلويا: "إيران لديها قدرات وقوات عسكرية في سوريا وإيران والعراق ولبنان، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال حلويا إن عام 2020 سيجمل معه الكثير من الاحتمالات والتوقعات السلبية، للمصالح الحيوية الإسرائيلية بالمنطقة.

ولفت إلى أن من يعتقد أن إيران غير قادرة على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على غرار هجمات أرامكو، النوعية والدقيقة، والتي تخطت كل الحواجز الدفاعية الجوية الأمريكية والسعودية، فهو "مغيب عن الواقع".

تبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.