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12:23 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    إعلام إسرائيلي: تطبيق خطة التطبيع مع دول الخليج

    © REUTERS / Faisal Nasser
    العالم
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    قالت القناة الثانية العبرية إن وزارة الخارجية الأمريكية توجهت بطلب رسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لتشكيل طواقم للبدء بتطبيق خطة التطبيع مع دول الخليج.

    وبحسب القناة في تقرير لها مساء أمس، فالخارجية الأمريكية، اطلعت على تفاصيل الخطة التي قدمها يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، الشهر الماضي، وطالبت بالبدء بتنفيذها، بحسب موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية.

    سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / HANDOUT
    إعلامي إسرائيلي يجدد دعوته للتطبيع مع دول الخليج

    وأشارت القناة إلى أن الخطة تقوم على أساس تطبيع العلاقات الاقتصادية والأمنية بين إسرائيل ودول الخليج، على قاعدة استغلال المصالح المشتركة بينهم ضد إيران، وتطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل والدول الخليجية دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية.

    وتشمل الخطة اتفاق عدم الحرب بين دول الخليج وإسرائيل، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتطبيع كامل للعلاقات بينهما، خصوصا الأمنية.

    وأشارت القناة إلى أنه تم عرض الخطة على وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، الذي زار إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ورحب بالمبادرة ووصفها، بـ"الممتازة"، وطلب مزيدا من التفاصيل حول المقترحات الإسرائيلية في هذا الشأن.

    ولفتت القناة إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، اجتمع مساء أمس، مع جميع الأطراف المعنية، لصياغة خطة عمل لتطبيق الخطة، تشرف على تطبيقها وزارة الخارجية الإسرائيلية.

    وأعلنت الخارجية الإسرائيلية، في فبراير/شباط الماضي، عن إطلاق ما أسمته أول "سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب الخليجية.

    وورد على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية على "تويتر": "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة "إسرائيل في الخليج" بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".

    ​وأضاف الحساب: "نأمل في أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

    وأرفقت التغريدة بصورة لمعلمين بارزين في إسرائيل والإمارات مع كتابة اسم البلدين على كل معلم.

    ودشنت الخارجية الإسرئيلية صفحة على مواقع التواصل باسم "إسرائيل في الخليج" وتم إطلاقها المرة الأولى عام 2013، لكنها توقفت عن النشر في نهاية 2014، ليتم الإعلان عن عودتها للعمل من جديد في فبراير.

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