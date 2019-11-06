إعلام: المواطنان الأردنيان المفرج عنهما من إسرائيل يجتازان معرب اللنبي إلى الطرف الأردني

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المواطنين الأردنيين المفرج عنهما من إسرائيل، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يجتازان معرب اللنبي إلى الطرف الأردني.