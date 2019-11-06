قتلى وجرحى من المتظاهرين إثر إطلاق رصاص حي وسط بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، نقلا عن شهود عيان بوقوع قتلى وجرحى من المتظاهرين إثر رصاص حي أطلقته القوات الأمنية في شارع الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب شهود العيان، فإن عشرات المتظاهرين تجمعوا في شارع الرشيد بالقرب من سوق الشورجة، وشارع المتنبي، واصطدموا مع قوات مكافحة الشغب والجيش العراقي.

وأطلقت القوات المسلحة الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم، ما أدى إلى مناوشات بين الطرفين.

وأسفر الرصاص الحي عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين تم نقلهم إلى المستشفيات في بغداد.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.