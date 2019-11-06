بعد عامين... رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدى وتلخص إنجازاتها في دقيقتين فقط

ظهرت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي تعتبر واحدة من أكثر رؤساء الوزراء شعبية حول العالم، في مقطع فيديو، اعتبرته تحديا، إذ سردت من خلاله الإنجازات والسياسات التي طبقتها حكومتها في العامين الماضيين، خلال دقيقتين فقط.

ونشر الفيديو الحساب الرسمي لحزب العمل النيوزيلندي الذي تترأسه أرديرن، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات قليلة.

ICYMI: @jacindaardern took on the challenge to run through two years' worth of Government achievements in two minutes. See how she got on ⬇️ pic.twitter.com/vuse252gWw — New Zealand Labour (@nzlabour) November 4, 2019

ووضع فريق عملها في هذا التحدي كاختبار بسيط أمام المواطنين، بعد مرور ما يتجاوز عامين بشهور قليلة على انتخابها رئيسة الوزراء النيوزيلندية.

وبدأت رئيسة الوزراء أرديرن قائمتها بالإشارة إلى أن الحكومة قد وفرت 92.000 وظيفة فى العامين الماضيين، وأنشأت أكثر من 2200 منزل حكومي، وزرعت 140 مليون شجرة، إضافة إلى توفير رعاية محسنة للسرطان مع المزيد من آلات الإشعاع.

وأضافت أنها قدمت زيارات أرخص للأطباء لأكثر من 500.000 شخص، ورفعت الحد الأدنى للأجور، وبنت عددا أكبر من الفصول الدراسية فى المدارس يسع لـ 100.000 طالب، بينما وصلت البطالة إلى أدنى معدل لها في 11 عامًا، وقد سردت كل ذلك في أول 30 ثانية فقط من الفيديو، إلا أن القائمة لم تنته حيث شملت عددا أكبر من الإنجازات.