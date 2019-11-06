Widgets Magazine
تسجيل
15:08 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    طلاب جامعة

    كيف تحصل على منحة الاتحاد الأوروبي الدراسية الممولة "إيراسموس"

    © Photo / CC0
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج منح دراسية ممولة بالكامل تدعى "إيراسموس موندوس" بقصد التبادل الطلابي بين دول العالم، يحصل الناجحون بها على شهادات في الماجستير والدكتوراه وخبرات في الأبحاث العلمية.

    تم تأسيس البرنامج  في عام 1987 بـ مبادرة طلابية من جمعية  "AEGEE" الطلابية، هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي غايته تقوية التعاون الأوروبي والروابط الدولية في ميدان التعليم العالي عبر منح متاحة فقط لبرنامج الماجستير والدكتوراه المختارة تحت مسمى "إيراسموس موندوس".

    شروط القبول للدراسة في الجامعات الروسية
    © Sputnik .
    شروط القبول للدراسة في الجامعات الروسية مجانا
    تتكون "إيراسموس موندوس" من نوعين من المنح إما دراسية أو بحثية، وتتراوح مخصصات التمويل المادي بين "10 آلاف – 45 ألف يورو في العام" وتختلف حسب كل طالب إذا كان من داخل أو خارج دول الاتحاد الأوروبي، وبين ما إذا كانت المنحة ماجستير أو دكتوراه، بالإضافة إلى تكاليف رسوم التسجيل والضمان والمكتبات والسفر وبدل الاقامة.

    وتكون مدة المنحة سنتان كحد أقصى لطلاب الماجستير، وثلاث سنوات كحد أقصى لطلبة الدكتوراه، وقد يشمل البرنامج على أن تكون المنحة في بلدين أو ثلاثة بلدان.

    تطرح "ايراسموس" كل عام بين "1000 – 2000" منحة في العام موزعة على الماجستير والدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه ولجميع الجنسيات والاختصاصات.

    يوفر برنامج "إيراسموس موندوس" للطلاب إمكانية استخدام لغتين أوروبيتين للتحدث على الأقل، تعتبر اللغة الإنجليزية لغة أساسية في المنحة بالإضافة إلى أن المنحة تقدم بالمجان تعلم لغة بلدان المعاهد والجامعات التي تكون الدراسة فيها حسب الخطة الدراسية، في المقابل، إن استخدام لغتين على الأقل لا يعني اللجوء إلى لغتين في التدريس، يمكن أن تكون هناك لغة واحدة للتدريس وغالبا تكون الإنجليزية.

    تشترط بعض الاختصاصات في إيراسموس أن يمتلك من يرغب في الحصول عليها شهادتي "التوفل والآيلتس"، وبعض المنح الأخرى تكتفي بأن يكون الطلبة بارعين باللغة الإنجليزية أو أي لغة أوروبية أخرى.

    يتم التسجيل عن طريق موقع إيراسموس والاتحاد الأوروبي بواسطة استمارة يملأها من الراغبون في الدراسة أو عن طريق الترشيح من قبل اتحاد إيراسموس موندوس.

    يفتح الموقع في كل عام في شهري 11-12 ويتم  اختيار المرشحين من قبل الاتحاد الذي يوفر تعليم الماجستير أو دكتوراه "إيراسموس موندوس"، ويحدد كل اتحاد مقاييسه المشتركة الخاصة به لاختيار المرشحين على أساس "بيان السيرة الذاتية والدراسات الجامعية الأكاديمية والدافع والتوصيات والمهارات اللغوية".

    يبلغ اتحاد إيراسموس موندوس المرشحين المحتملين بشكل مسبق بكل مقاييس الاختيار المطبقة، وعادة سيعلم المرشحون في شهر أيار / مايو إذا كان تسجيلهم قد تم قبوله أم لا.

    تبدأ الدروس بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك وفقاً للترتيبات المتخذة من قبل كل اتحاد، ويحصل الطلاب على شهادة دراسات عليا من جامعة أوروبية دولية بالإضافة لتوصية من البروفيسور المشرف على الدراسة.

    انظر أيضا:

    كيف تجذب الجامعات الروسية الطلاب العرب
    أكثر من 14 مليون سنويا... ملياردير يدفع رسوم دراسة طلاب جامعة
    من يؤمن المصاريف الجامعية للطلاب في روسيا؟
    الكلمات الدلالية:
    منح دراسية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة تخرج من اتفاق باريس للمناخ
    واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ
    أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
    أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك