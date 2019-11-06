كيف تحصل على منحة الاتحاد الأوروبي الدراسية الممولة "إيراسموس"

أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج منح دراسية ممولة بالكامل تدعى "إيراسموس موندوس" بقصد التبادل الطلابي بين دول العالم، يحصل الناجحون بها على شهادات في الماجستير والدكتوراه وخبرات في الأبحاث العلمية.

تم تأسيس البرنامج في عام 1987 بـ مبادرة طلابية من جمعية "AEGEE" الطلابية، هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي غايته تقوية التعاون الأوروبي والروابط الدولية في ميدان التعليم العالي عبر منح متاحة فقط لبرنامج الماجستير والدكتوراه المختارة تحت مسمى "إيراسموس موندوس".

تتكون "إيراسموس موندوس" من نوعين من المنح إما دراسية أو بحثية، وتتراوح مخصصات التمويل المادي بين "10 آلاف – 45 ألف يورو في العام" وتختلف حسب كل طالب إذا كان من داخل أو خارج دول الاتحاد الأوروبي، وبين ما إذا كانت المنحة ماجستير أو دكتوراه، بالإضافة إلى تكاليف رسوم التسجيل والضمان والمكتبات والسفر وبدل الاقامة.

وتكون مدة المنحة سنتان كحد أقصى لطلاب الماجستير، وثلاث سنوات كحد أقصى لطلبة الدكتوراه، وقد يشمل البرنامج على أن تكون المنحة في بلدين أو ثلاثة بلدان.

تطرح "ايراسموس" كل عام بين "1000 – 2000" منحة في العام موزعة على الماجستير والدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه ولجميع الجنسيات والاختصاصات.

يوفر برنامج "إيراسموس موندوس" للطلاب إمكانية استخدام لغتين أوروبيتين للتحدث على الأقل، تعتبر اللغة الإنجليزية لغة أساسية في المنحة بالإضافة إلى أن المنحة تقدم بالمجان تعلم لغة بلدان المعاهد والجامعات التي تكون الدراسة فيها حسب الخطة الدراسية، في المقابل، إن استخدام لغتين على الأقل لا يعني اللجوء إلى لغتين في التدريس، يمكن أن تكون هناك لغة واحدة للتدريس وغالبا تكون الإنجليزية.

تشترط بعض الاختصاصات في إيراسموس أن يمتلك من يرغب في الحصول عليها شهادتي "التوفل والآيلتس"، وبعض المنح الأخرى تكتفي بأن يكون الطلبة بارعين باللغة الإنجليزية أو أي لغة أوروبية أخرى.

يتم التسجيل عن طريق موقع إيراسموس والاتحاد الأوروبي بواسطة استمارة يملأها من الراغبون في الدراسة أو عن طريق الترشيح من قبل اتحاد إيراسموس موندوس.

يفتح الموقع في كل عام في شهري 11-12 ويتم اختيار المرشحين من قبل الاتحاد الذي يوفر تعليم الماجستير أو دكتوراه "إيراسموس موندوس"، ويحدد كل اتحاد مقاييسه المشتركة الخاصة به لاختيار المرشحين على أساس "بيان السيرة الذاتية والدراسات الجامعية الأكاديمية والدافع والتوصيات والمهارات اللغوية".

يبلغ اتحاد إيراسموس موندوس المرشحين المحتملين بشكل مسبق بكل مقاييس الاختيار المطبقة، وعادة سيعلم المرشحون في شهر أيار / مايو إذا كان تسجيلهم قد تم قبوله أم لا.

تبدأ الدروس بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك وفقاً للترتيبات المتخذة من قبل كل اتحاد، ويحصل الطلاب على شهادة دراسات عليا من جامعة أوروبية دولية بالإضافة لتوصية من البروفيسور المشرف على الدراسة.