أردوغان: ألقينا القبض على زوجة البغدادي وشقيقته وصهره ولم نثر ضجة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره.

وتابع الرئيس التركي، "قمنا كذلك باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".

قال أردوغان، في خطاب بأنقرة، "البغدادي قام بالقضاء على نفسه، والولايات المتحدة شنت حملة إعلامية بشأن ذلك، ونحن قمنا باعتقال زوجته ولكن لم نثر أية ضجة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.

وشككت موسكو، في بيان صدر، يوم الأربعاء، عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حول رواية الولايات المتحدة بشأن العملية، التي قالت إنها نفذتها يوم السبت الماضي في سوريا، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، مؤكدة أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.

كما قال الرئيس السوري، بشار الأسد، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إن سوريا لم تسمع بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إلا من خلال الإعلام.