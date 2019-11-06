لافروف: آلية "إنستيكس" للتبادل التجاري مع إيران لا تزال على الورق

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن آلية دعم التبادل التجاري مع إيران "إنستيكس" لا تزال فقط على الورق.

موسكو – سبوتنيك. قال لافروف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تطوع الأوروبيون لإنشاء آلية من شأنها التحايل على العقوبات الأمريكية غير القانونية على الإطلاق "المفروضة على إيران".

وتابع: "لفترة طويلة توافقت الدول الأوروبية، على هذه المسألة، وفي المحصلة، أعلنوا أن مثل هذه الآلية أنشئت، لكنها ستبقى على الورق فقط".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ8 من مايو/ أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك استئناف العقوبات الاقتصادية ضد طهران.

وأعلنت بعدها دول الاتحاد الأوروبي، عزمها على تعويض إيران عن الخسائر الناجمة جراء العقوبات الأمريكية، ملوحة بإمكانية تجاوز القيود الأمريكية، التي كبلت التجارة مع إيران.

واتخذت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قرارها، بإنشاء آلية دعم للتبادل التجاري مع إيران، التي تهدف إلى الحفاظ على التبادل التجاري القائم بين الدول الأوروبية المذكورة وبين طهران.

ويحمل الكيان اسم "إنستيكس" وهو اختصار لمصطلح "آلية دعم التبادل التجاري".