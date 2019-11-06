خطوة تثير قلقا دوليا... ماذا يحدث "عند منتصف الليل" تحت الأرض في إيران

أعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أن إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة "فوردو" الإيرانية تحت الأرض سيبدأ "عند منتصف ليل" الخميس.

وقال بهروز كمالوندي "في الساعات المقبلة، ستنتهي عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في موقع فوردو بحضور مفتشي الوكالة" الدولية للطاقة الذرية؛ وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "إنتاج" اليورانيوم المخصب "سيبدأ اعتبارا من منتصف الليل" (20,30 ت غ).

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة في منشأة فوردو الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طهران، في تراجع إضافي عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وجرى الإعلان عن هذا الإجراء الجديد غداة انتهاء مهلة أعطتها طهران للدول الباقية ضمن الاتفاق (الصين، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا) بهدف مساعدتها على تجاوز تبعات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018.

ويعكس هذا الإجراء الخطوة الرابعة من توجه إيران لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، ردا على خطوة الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلنت في مايو/آيار الماضي.

وكانت واشنطن ردّت الثلاثاء على الإعلان الإيراني باتهام طهران بممارسة "الابتزاز النووي".

كما أعلن الكرملين الثلاثاء أنّه يراقب "بقلق تطورات الأوضاع"، فيما دعت باريس ولندن والاتحاد الأوروبي طهران إلى التراجع عن قرارها.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى الصين الأربعاء:

للمرة الأولى وبشكل واضح ومن دون تحديد سقف، تقرر إيران الخروج من إطار +خطة العمل المشتركة الشاملة+ (الاتفاق النووي) وهو تغيير كبير.

وأضاف "سأجري مناقشات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مع الإيرانيين وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي".