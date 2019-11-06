أول رد رسمي إيراني على احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نفت إيران احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر وأكدت أنها غادرت البلاد بعد منعها من دخول مفاعل نطنز.

طهران - سبوتنيك . ونفت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر، مشيرة إلى أن المفتشة غادرت إيران بعد منعها من دخول مفاعل نطنز النووي، لأنها كانت تحمل أشياء فعلت أجهزة الإنذار.

وقالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان إنه "عند وصول المفتشة الى منشأة نطنز النووية للقيام بالجولة الدورية قامت أجهزة المراقبة في المنشأة بالتحذير من وسائل الشخصية كانت بحوزة المفتشة، مما دفع أمن المنشأة إلى منعها من الدخول عند رفضها تسليم وسائلها الشخصية إلى أمن المنشأة وقد تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر".

وأضاف البيان "نتيجة لإلغاء دخول المفتشة إلى المفاعل، تركت المفتشة مهمتها في إيران وعادت فورا إلى فيينا".

كانت (رويترز) قد نقلت عن دبلوماسيين قالت إنهم مطلعين على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، أن إيران احتجزت مفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها ووصف بعضهم الأمر بأنه مضايقة.

أجهزة الطرد المركزية من الجيل السادس داخل مفاعل #نطنز النووي pic.twitter.com/445l6nHVsz — علي جعفر ALI JAFAR (@Ali_jafar_jafar) November 4, 2019

ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة غدا الخميس تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة "أمرين متعلقين بالسلامة" دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.

وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة إن السلطات الإيرانية تحفظت على وثائق سفر المفتشة بينما قال اثنان إنها احتجزت لفترة وجيزة أثناء عملها في إيران.

وقال دبلوماسي منهم إن الواقعة حدثت عند موقع نطنز للتخصيب الأسبوع الماضي وأكد دبلوماسي آخر ذلك.

وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لديها عن التعليق على الأمر.