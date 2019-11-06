كوريا الشمالية لأمريكا: هذا إعلان ببدء المواجهة

أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة خارجية كوريا الشمالية، كوون جيونغ جيون، أن بيونغ يانغ تعتبر خطط واشنطن بإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع سيئول إعلانا ببدء المواجهة.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن السفير قوله: "خطط الولايات المتحدة إجراء مناورات القوات الجوية مشتركة بعد شهر واحد من فشل مفاوضات عمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ستوكهولم، لا يمكن اعتباره إلا إعلاناً للمواجهة".

وأضاف "لقد شددنا مراراً على أن المناورات العسكرية المشتركة تعرقل التقدم في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقد تدفعنا لإعادة النظر في التدابير المهمة التي اتخذناها سابقاً. صبرنا ينفذ ونحن لن نشاهد بصمت الخطوات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة".

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن ممثل البنتاغون، ديف ايسترن، أعلن عزم واشنطن إجراء مناورات فيجيلانت ايس في موعدها المجدول. وفي عام 2017، كانت هذه المناورات هي الأوسع في تاريخها، حيث شاركت فيها 230 طائرة.