ترامب: اجتماع سد النهضة كان جيدا وستستمر المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اجتمع مع مسؤولين من مصر وأثيوبيا والسودان لمساعدتهم في حل مشكلة المياه.