قرار جديد بشأن ثياب الملكة إليزابيث يلقى ترحيبا من نشطاء حقوق الحيوان

قال قصر بكنغهام إن الثياب الجديدة التي ستصمم للملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، لن تُصنع بعد الآن من الفراء الطبيعي، في خطوة لاقت ترحيبا من نشطاء حقوق الحيوان.

وستصنع أزياء الملكة إليزابيث (93 عاما) في المستقبل من الفراء الصناعي، لكنها لن تتخلص من الملابس القديمة المزينة بالفراء الطبيعي، حسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم قصر بكنغهام "عند تصميم ثياب جديدة للملكة سيكون أي فراء مستخدم صناعيا".

وأضاف "لا نعني بذلك أن الفراء الموجود بالثياب القديمة سيُستبدل أو أن الملكة لن ترتدي الفراء مجددا أبدا. ستواصل الملكة ارتداء الملابس الموجودة في خزانة ثيابها".

والتُقطت صور للملكة إليزابيث على مر السنين وهي ترتدي ملابس مصنوعة بالكامل من الفراء وأخرى مزينة به، منها أوشحة للمساء وقبعات ومعاطف شتوية.

ورحبت منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان بالخطوة.

يأتي القرار بعد خطوات اتخذتها دور أزياء عدة بالتوقف عن استخدام الفراء الطبيعي وتحسين المعايير الأخلاقية التي تراعي البيئة مع زيادة وعي المستهلكين فيما يتعلق بالبيئة وحقوق الحيوان.