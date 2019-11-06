ترامب يعلن عن محادثة هاتفية "جيدة جدا" مع أردوغان... ويؤكد: اللقاء يوم 13 نوفمبر

أكد الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والأمركي دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية عقد اجتماعهما القادم في واشنطن يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء: "أجرى أردوغان محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. أكد الرئيسان عقد اجتماعهما في واشنطن يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، بدعوة من الرئيس الأمريكي".

وتابع البيان "كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية".

بدوره قال ترامب، إنه أجرى محادثة هاتفية "جيدة جدا" مع أردوغان.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه ناقش مع نظيره التركي، مسألة القبض على مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، والوضع القائم على الحدود مع سوريا، والوضع بالنسبة للأكراد.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد نقلت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إنه "سيذهب إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسيحمل معه الرسالة التي قام ترامب بإرسالها له قبيل انطلاق عملية "نبع السلام" في سوريا وسيعيدها له، ومعها الرد المستحق".

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان خلال اجتماعه في الهيئة المركزية لحزب "العدالة والتنمية"، قال: "في الواقع أعطينا الجواب المناسب ميدانيا، ولم نلق لما كتب فيها أي بال"، في إشارة للرسالة التي اعتبر أنها تتضمن إساءات وعبارات مخالفة للتقاليد الدبلوماسية من قبل ترامب.