لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار روسيا بشأن تعزيز نظام الحد من الأسلحة

وافقت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار روسيا بشأن تعزيز نظام معاهدة الحد من الأسلحة، حسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك".

الأمم المتحدة – سبوتنيك. ويدعو مشروع قرار بعنوان: "تعزيز وتطوير نظام المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بتحديد الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار"، جميع الدول المشاركة في المعاهدات ذات الصلة إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه الاتفاقات، ويحث المؤلفون على مواصلة الجهود لتعزيز نظام معاهدات الحد من الأسلحة.

وكان نائب مدير دائرة الحد من الانتشار ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتيف، قد أعلن في وقت سابق، أن منظومتي الصواريخ "سارمات" و"أفانغارد" لا تتعارضان مع معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

وقال ليونتيف خلال مناقشة الخبراء حول الاتجاهات في مجال الحد من التسلح في نادي فالداي: "إذا تم تنفيذ منظومة "سارمات" ولو في شكل نموذج أولي خلال مدة سريان المعاهدة، عندئذ، لن تكون هناك أي مشكلة من وجهة نظر معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وأضاف ليونتيف: "المشكلة تخص ثلاث منظومات لا يمكن إدراجهن في المعاهدة، على الرغم من الرغبة السياسية للأطراف، لأنها المعاهدة مكتوبة لشمل الصواريخ العابرة القارات والصواريخ العابرة للقارات المحمولة بالغواصات".