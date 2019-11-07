صحيفة: الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ في أوروبا لا يقدر على اعتراض الصواريخ الروسية

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت هذا النظام في رومانيا لحمايتها من الصواريخ الروسية. وتجري استعدادات لبدء تشغيله في بولندا. إلا أن هذا النظام لا يقدر كما ترى مجلة أمريكية متخصصة، على التغلب على الصواريخ الروسية والصينية المتطورة.

وكان مقررا أن يشهد عام 2018، 11 تجربة لنظام "أيجيس"، ولكن قوات الدفاع الصاروخي الأمريكية أجرت 7 تجارب فقط. وفي بولندا لا يجري العمل في مشروع إنشاء القاعدة لنظام "أيجيس" وفقا للجدول الزمني المقرر. ولهذا قد يكون الدرع المزمع نشره فوق أوروبا مخرّما وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

وبدأت الولايات المتحدة بنشر نظام "أيجيس" في أوروبا في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما. وفي عام 2012 تم نصب رادار تابع لنظام "أيجيس" في تركيا بينما ظهر في ألمانيا مركز قيادة تابع لهذا النظام. وفي عام 2016، ظهرت صواريخ اعتراضية تابعة لنظام "أيجيس" في رومانيا.

ومن أهم المشاكل التي تواجه نظام "أيجيس"، اليوم، اعتراض عدة صواريخ في آن واحد. وكان يفترض أن يقدر "أيجيس" على تدمير 5 أهداف في وقت واحد. ومن أجل ذلك خُطط لإجراء التجارب المناسبة ولكنها لم تُجرَ. ويخشى خبراء عسكريون غربيون اليوم أن لا يستطيع نظام "أيجيس" اعتراض أحدث صواريخ روسية مثل "إسكندر".