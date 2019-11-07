الليبرالية في أزمة..استطلاع يكشف عدم رضى سكان الغرب عن مجتمعاتهم

أبدت الغالبية العظمى من سكان الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، عدم رضاها عن النموذج الحديث للمجتمعات والتي وصفوا فيها بأن الليبرالية أصبحت في أزمة ويجب البحث عن بدائل لإنقاذ المجتمعات.

شارك سكان 6 دول في استطلاع للرأي وأبدوا فيه عدم رضاهم عن النموذج الحديث للمجتمع، وأضافوا بأن الليبرالية أصبحت في أزمة.

ودعا الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى البحث عن نماذج تنمية أخرى للمجتمعات.

ليبدي 80 % من الإيطاليين و73 % من الفرنسين و61 % من الألمان و60 % من الأمريكيين و58 %من البريطانيين، عدم رضاهم عن النماذج الحالية الموجودة، وبأن الليبرالية تعاني من أزمة.

© Sputnik . استطلاع حول إيجاد بديل لليبرالية في المجتمعات

وخلال الاستطلاع تم طرح عدد من الأسئلة، كالنقاش حول الليبرالية كنموذج حديث للمجتمع، مما يعني مبدأ عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، والتعددية الثقافية، وتغيير التعريف التقليدي للأسرة، وما إلى ذلك. هل تتطلب الليبرالية الحديثة تغييرات والبحث عن بدائل؟

يذكر بأن شركة IFop الفرنسية، والتي تعتبر من أقدم الشركات في استطلاع الرأي قد أجرت هذا الاستطلاع، بطلب من "سبوتنيك"، في الفترة من 2 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقد شمل الاستطلاع 5031 شخصا ممن فوق سن الـ18 عاما.