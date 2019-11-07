سقوط صاروخ أمريكي على اليابان

ويشار إلى أن الصاروخ الذي سقط على اليابان هو صاروخ خاص بإحدى مقاتلات "إف-16" الأمريكية. وسقط الصاروخ بعد أن انفصل عن المقاتلة الأمريكية أثناء قيامها برحلة تدريبية في السماء فوق ميدان التجارب التابع لمركز التدريب الأمريكي في اليابان.

وقالت إحدى قنوات التلفزيون الياباني إن الصاروخ سقط على الأرض في مكان يبعد خمسة كيلومترات تقريبا عن ميدان التجارب. ولم يتم الإعلان عن أضرار أو إصابات. وبدأ العسكريون الأمريكيون يبحثون عن الصاروخ التدريبي المفقود.

وطالبت وزارة الدفاع اليابانية الولايات المتحدة بتقديم المزيد من المعلومات عن الحادث.