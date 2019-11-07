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12:25 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الادعاء الفيدرالي الأمريكي يوجه تهما لموظفين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح السعودية

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    العالم
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    اتهم الادعاء الفيدرالي الأمريكي موظفين سابقين في شركة التواصل الاجتماعي، تويتر، بأنهما قاما بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

    وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وجه الادعاء الاتهام إلى علي الزبارة وهو مواطن سعودي، ويعمل مهندس ويب، وأحمد أبوعمو وهو مواطن أمريكي، بأنهما استغلا قدرتهما كموظفين في تويتر لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي، وفقا لوثيقة الادعاء بوزارة العدل الأمريكية.

    تويتر
    © REUTERS / Kacper Pempel
    اتهام اثنين من موظفي تويتر السابقين بالتجسس لصالح السعودية

    وتشير الدعوى المرفوعة إلى أن الزبارة تمكن من الدخول إلى معلومات لأكثر من 6000 مستخدم بتويتر، ونظرا لدوره في الشركة، فإنه قادر على تحديد عناوين الـIP للمستخدمين المستهدفين بالإضافة غل بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وقائمة بكل نشاطاتهم على تويتر بأي وقت.

    وقالت الدعوى إن هناك شخص ثالث سعودي الجنسية يدعى أحمد المطيري اتهم أيضا بالعمل بين موظفي تويتر وبين الحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

    وأكدت الشبكة الأمريكية أنها حاولت التواصل مع السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، للحصول على تعليق.

    وأفادت شكوى قدمت، أمس الأربعاء، بأن اثنين من الموظفين السابقين في تويتر ورجلا ثالثا من السعودية يواجهون اتهامات أمريكية بالتجسس لصالح المملكة من خلال البحث عن بيانات خاصة بمستخدمين وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل مكافآت.

    ووفقا للشكوى، يواجه علي الزبارة وأحمد أبو عمو، اللذان كانا يعملان في تويتر، وأحمد المطيري، الذي كان يعمل آنذاك لدى العائلة المالكة السعودية، تهما بالعمل لصالح المملكة دون تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب، حسبما ذكرت رويترز.

    وتقول الشكوى إن أبو عمو دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015. وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب. كما دخل على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات تسهل عملية التعرف عليه شخصيا.

    وقالت وزارة العدل في بيان صحفي: "كان بالإمكان استخدام هذه المعلومات للتعرف على مستخدمي تويتر الذين نشروا هذه المنشورات وتحديد موقعهم".

    وواجهت السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة إيران، انتقادات غربية مكثفة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي ومشاركتها في الحرب المدمرة في اليمن.

    أما المطيري فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي تويتر، وأضافت الوزارة أن أبو عمو اعتقل في سياتل بينما يتواجد الاثنان الآخران في السعودية.

    وأفادت الشكوى أن الرجلين حصلا على أموال ومكافآت أخرى منها ساعة باهظة الثمن مقابل المعلومات. وقالت شركة تويتر إنها ممتنة لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل.

    وقالت في بيان: "ندرك إلى أي مدى قد يذهب الاشخاص السيئون في محاولتهم لتقويض خدمتنا.. نتفهم المخاطر التي تواجه كثيرين ممن يستخدمون تويتر لمشاركة وجهات نظرهم مع العالم ومحاسبة من يتولون السلطة".

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    الكلمات الدلالية:
    الجواسيس, أخبار التجسس, الفيدرالي, الادعاء الأمريكي
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