"في حالة موت سريري"... ماكرون يصف وضع الناتو

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست"الأسبوعية، والتي نشرتها اليوم الخميس، إن الحلف يعيش حاليا حالة من الموت السريري، مرجعا ذلك إلى انحسار الدور الأمريكي بالحلف إلى جانب سلوك تركيا العضو في "الناتو".

وأوضح ماكرون: "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي"، ودعا الرئيس الفرنسي من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان لا يزال مؤمنا بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو، وتنص على ضرورة "الدفاع الجماعي"، أجاب ماكرون: "لا أعرف".

وتأتي تصريحات ماكرون في الوقت الذي تشير فيه تقارير إعلامية لقيام دول أوروبية عدة بخطوات عملية نحو تأسيس قيادة عمليات مشتركة قد تشكل خطوة أولى نحو الانفصال عن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وكان ماكرون وصف، في وقت سابق، التدخل العسكري التركي في سوريا بـ"الحماقة" و"الاحتلال"، مشيرا إلى أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي بلندن في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية، لافتا إلى أن تركيا ستكون المسئولة في حال نهوض تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد.