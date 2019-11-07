إيفانكا ترامب تتألق بتصاميم مغربية

وصلت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، اليوم الخميس، إلى المطار الدولي في الرباط، وذلك في أول زيارة رسمية لها إلى المغرب.

وخلال لقائها الأول مع الأميرة مريم في الرباط، ارتدت ترامب زيا كاملا محتشما باللون الرمادي، من تصميم مصممة الأزياء المغربية فضيلة الكادي المكون من سترة مطرزة بتطريزات مستوحاة من التراث المغربي وبنطلون قصير بلون مطابق وزوج من الكعب المدبب باللون الرمادي.

يذكر أن إيفانكا ترامب تفضل اختيار أزياء عملية رسمية وأنثوية في الوقت ذاته خلال رحلاتها، حيث تعشق ارتداء بدلات البنطلون والفساتين الميدي والكعوب المدببة، وغالبا ما تميل إلى الماركات التجارية الفاخرة الشهيرة، فمعظم أحذيتها المفضلة هي من ماركة الأحذية الإيطالية من جيانفيتو روسي.

وتهدف زيارة إيفانكا ترامب، التي تستغرق 3 أيام إلى المغرب، إلى تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة وتمكين المرأة، وهي مبادرة من الحكومة الأمريكية.